Bursa Büyükşehir Belediyesi, sıcak günlerin yaşandığı yaz aylarında vatandaşlara ‘Kamyoled Sineması’ ile açık havada sinema keyfi yaşatıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın kültür ve sanat hayatını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarını değerlendirebileceği farklı bir projeyi daha başlattı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşlara şehrin farklı noktalarında açık hava sineması keyfi sunan 'Kamyoled Sineması’nın ilk durağı, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi oldu. ‘Coco’ isimli animasyon film gösteriminin yapıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, çocuklar açık havada eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik öncesi katılanlara patlamış mısır ve içecek ikram edildi. Yazlık sinema keyfi ‘Kamyoled Sineması'nın ilk 3 seansı, 1300'ün üzerinde çocuk ve yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ağustos ayı boyunca gösterimlerine devam edecek olan 'Kamyoled Sineması', İnegöl, Orhangazi, Yenişehir, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da sinemaseverlerle buluşacak.