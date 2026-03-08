Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte, yüzlerce kadın eşitlik, özgürlük ve dayanışma çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Caddesi'nden Hanlar Bölgesi'ne kadar yürüyen Bursalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Saklandığımız değil, Buluştuğumuz yerdeyiz. Biz birbirimizin çaresiyiz' mesajını verdi.

Ellerinde 'İstismarı aklama! Asla yalnız yürümeyeceksin!' yazılı döviz, afiş ve pankartlar taşıyan kadınlar, 'Yaşasın kadın dayanışması' sloganları atarak görünmez kılınmalarına, emeklerinin değersizleştirilmesine, şiddete ve ayrımcılığa karşı dayanışma mesajı verildi. Etkinliğe katılanlara rozet ve toka dağıtılırken, kadınlar saçlarına taktıkları çiçeklerle caddeyi adeta renk cümbüşüne çevirdi.

Etkinliğe, Seden Bozbey, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kadın bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

Yürüyüşün ardından Hanlar Bölgesi'nde toplanan kadınlar, kadın hakları, eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirildi. Basın açıklaması yapan Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, kadınların karşı karşıya olduğu sorunlara değinerek güvenli yaşam hakkının tartışma konusu olamayacağını ifade etti. Kadınları şiddetten koruyan yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Aksakal, ekonomik krizlerin kadınlar üzerindeki yükü artırdığını belirtti.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir, 8 Mart'ın yüzyıllardır süren eşitlik mücadelesinin bir simgesi olduğunu vurgulayarak savaşların, yoksulluğun ve eşitsizliklerin artığı bir dönemde en ağır bedeli çoğu zaman kadınların ödediğine dikkat çekti.

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal da kadınların dayanışmasının önemine dikkat çekerek eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen atölyelere katılan kadınlar, dileklerini, isteklerini ve vermek istedikleri mesajları dile getirdi.