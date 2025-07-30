Bursa Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Arıcak, Gürsu’daki yangınlarda bin 100 hektar alanın yandığını, kızılçam ve karaçamların hassasiyetiyle yangınların zor söndüğünü belirterek; ağaçlandırmanın 10 yıl süreceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Arıcak, Gürsu ilçesindeki yangınlarda yaklaşık bin 100 hektar, yani bin 500 futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını açıkladı. Arıcak, bu alanların 10 yıl içinde eski haline dönebileceğini ifade etti.

Sıcak hava, düşük nem ve güçlü rüzgârların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çeken Arıcak, ekiplerin alevlerle mücadele, soğutma ve hasar tespiti için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

YANGIN NEDENLERİ VE TÜRLER

Arıcak, Gürsu’daki kızılçam ve Orhaneli’deki karaçam türlerinin yangına hassasiyetinden dolayı büyük yangınlara zemin hazırladığını belirterek, “Bu türler yüksek reçine içeriyor, bu da yangınların çıkmasını ve söndürülmesini zorlaştırıyor” dedi. Prof. Dr. Arıcak, alevlerin sıcaklığının 900-1000 dereceye ulaştığını, rüzgârın yön değişimiyle 700-800 metre sıçrayabildiğini ekledi.

AĞAÇLANDIRMA SÜRECİ

Yanan alanların anayasal güvence altında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Burak Arıcak, söndürme ve soğutma sonrası Orman Genel Müdürlüğü’nün hasar tespitiyle bir yıl içinde ağaçlandırma yapacağını belirtti.

Bursa’da Nisan-Mayıs aylarında başlayacak süreçte, doğanın tohumla yenilenmesi ve fidan destekleriyle ağaçlandırma tamamlanacağını kaydeden Arıcak, "Ancak tam orman statüsüne dönüşün 10 yılı bulacak" dedi.

Yangına dayanıklı türlerle yanan alanların değiştirilmesinin yanlış olduğunu savunan Arıcak, “Kızılçam ve karaçam bu bölgenin doğal ekosistemi. İklimine uygun olmayan türler dikilmemeli. Ancak yol kenarları gibi insan temasının yoğun olduğu alanlarda dayanıklı türlerle tampon bölge oluşturulabilir” önerisinde bulundu.