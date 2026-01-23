İnegöl Belediyesi, Spor Toto iş birliğiyle Alanyurt Yunusemre Mahallesi'nde yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun Eylül ayında hizmete açılmasını hedefliyor. Tesis bünyesinde çocuk havuzu ve kafe de yer alacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Alanyurt bölgesi Yunusemre Mahallesi'nde hayata geçireceği yeni yüzme havuzu projesinde çalışmalar başladı.

Spor Toto Teşkilatı iş birliği ile inşa edilecek tesiste, 12,5x25 metre ölçülerinde ve 140-180 cm derinliğe sahip 5 kulvarlı yarı olimpik havuz ile 4x6 metre ölçülerinde ve 50 cm derinliğinde çocuk havuzu bulunacak. Ayrıca tesiste, 'Gastro Ekspres' adlı bir kafe de hizmet verecek.

Başkan Alper Taban, inşaat alanında yaptığı incelemelerde projeye dair bilgiler verdi: 'Burada çocuk havuzumuz ve yarı olimpik havuzumuz olacak. Tesis, soyunma odaları, duş ve teknik bölümleri ile eksiksiz bir yapı olacak. Ayrıca kafeteryası ve otoparkları ile bölgeye yeni bir sosyal alan kazandıracağız. Hedefimiz, Eylül ayında tesisimizi hizmete açmak' dedi.

Projeye 2025 Şubat ayında Spor Toto ile imzalanan protokolün ardından Kasım ayında yer teslimi yapılmıştı. Başkan Taban, yapım süresinin yaklaşık 300 gün olduğunu ve hava koşullarına bağlı olarak Eylül ayında açılışın planlandığını aktardı.

YUNUSEMRE MAHALLESİ'NE KÜTÜPHANE DE GELİYOR

Başkan Taban, bölgedeki diğer çalışmalar hakkında da bilgi vererek, eski Ek Hizmet Binası'nın revize edilerek halkın kullanımına uygun bir kütüphane haline getirileceğini söyledi. 'Spor tesisi, eğitim alanı ve kütüphane birbirini tamamlayan bir sosyal merkez oluşturacak' dedi. Yunusemre Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesi de yürütüldüğünü belirten Başkan Taban, site yöneticileri ve vatandaşlarla görüşmelerin tamamlanmasının ardından projeyi uygulamaya alacaklarını ifade etti. Taban, 'Bölgede vatandaşlarımızın rızasıyla çok güzel bir dönüşüm hayal ediyoruz' dedi.