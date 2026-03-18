Söz konusu bölgelerde izinsiz bir şekilde konulan duba, bayrak, reklam tabelalar toplandı. Yaya ve engelli yollarını engelleyen materyaller araçlara yüklendi. Toplanan malzemeler, işlemler tamamlandıktan sonra belirlenen alanlara taşındı. Vatandaşların geçiş güvenliğini ön planda tutan ekipler, benzer uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde; Özlüce Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Muammer Aksoy Caddesi, Beşevler Mahallesi'nde; Beşevler Caddesi, Bilginer Caddesi, Mihraplı Caddesi ve Görükle Mahallesi'nde; Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Pamukkale Caddesi, Cevizlik Caddesi'nde denetim yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi kent estetiğini bozan, yaya geçişini engelleyen, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan tabelalarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Bursa Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri, Görükle, Beşevler, 29 Ekim Mahallelerinde cadde ve kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen duba, bayrak gibi materyalleri topladı.

