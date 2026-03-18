İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri öğrencileri, hazırladıkları hediyelerle Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in bayramını kutladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri'nin minik öğrencileri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret ederek Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı ve sıcacık bir buluşmaya imza attı. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette çocukların neşesi ve heyecanı, belediye binasına adeta bayram havası getirdi.

Minik öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları resimleri ve hediyeleri Başkan Hürriyet'e takdim ederek bayramını kutladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle hazırlanan özel saksı ve çiçek hediyesi de büyük beğeni topladı. Çocukların içtenliği ve samimiyeti karşısında çok mutlu olan Başkan Hürriyet, bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Fatma Başkan, 'Bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Çınar Çocuk Evlerimizin güzel hanımefendileri ve yakışıklı beyleri bayramımı kutlamak için geldiler. Biz de bu vesileyle tüm halkımızın bayramını çocuklarımızla birlikte kutlamak istedik. Bana birbirinden güzel resimler yapmışlar, çok anlamlı hediyeler getirmişler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.

'ÇINAR ÇOCUK EVİ AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Çınar Çocuk Evleri'nin her geçen yıl büyüyen bir aile olduğunu belirten Hürriyet, 'Her yıl daha fazla çocuğumuza ulaşıyoruz. Çocuklarımızın kreşlerimizi bu kadar sevmesi bizleri çok mutlu ediyor. Onların yüzündeki gülümseme en büyük motivasyon kaynağımız. Şimdiden tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz' ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda minik öğrenciler hep birlikte İzmit halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sevgi dolu mesajlar verdi.