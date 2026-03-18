BURSA (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de bu sabah düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliğinde başlayan törenler, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen gösterilerle devam etti.

ŞEHİTLERİMİZİN KABRİNE KARANFİL BIRAKILDI

09.30'da Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde başlayan törenlerde, ilk olarak çelenk töreni yapıldı. İlçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği törende; İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri tören alanına sunuldu.

Ardından yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerimlerle devam eden anma töreninde, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Tören sonrası şehitlerimizin kabrine karanfil bırakıldı.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BEĞENİ TOPLADI

Törenler şehitliğin ardından 10.30'da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan program sunuldu.

Çeşitli sahne gösterileri ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlandı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı.