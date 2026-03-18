Ramazan Bayramı öncesinde sosyal belediyeciliğin en anlamlı örneklerinden birine imza atan Osmangazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram sevincini erkenden yaşattı. Belediye bünyesinde hizmet veren Sevgi Mağazası, sadece bir yardım noktası olmanın ötesine geçerek, umutların yeşerdiği, yüzlerin güldüğü bir iyilik köprüsüne dönüştü.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan ve ihtiyaç sahipleri ile yardımsever vatandaşlar arasında gönül köprüsü kuran 'Sevgi Mağazası', dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz bayramlık kıyafet desteği sağladı.

Ramazan ayı boyunca 200 haneden toplam 600 çocuk kıyafet yardımından faydalanarak, bayram sevincini ikiye katladı. Sevgi Mağazası'na gelen aileler çocukları için özenle hazırlanan yeni kıyafetleri hiçbir ücret ödemeden temin ederken, gözlerdeki ışıltı adeta bayramın habercisi oldu.

Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği bu anlamlı hizmet, toplumda birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Bayramların gerçek ruhunu yaşatan uygulama sayesinde sadece çocuklar değil, aileler de büyük bir mutluluk ve huzur yaşadı.

SEVGİ MAĞAZASI İLE BAYRAM SEVİNCİ HER ÇOCUĞA ULAŞIYOR

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Sevgi Mağazası'ndan faydalanmak için öncelikle e-Devlet üzerinden veya Soğanlı Kültür Merkezi hizmet masalarına gelerek resmi başvurularını gerçekleştiriyor. Kurulun onayıyla birlikte aileler, 6 ayda bir mağazadan özenle seçilmiş kıyafet desteğini alabiliyor. Yıl boyunca yaklaşık 600 minik, bu anlamlı ve sıcak yardım sayesinde mutlulukla ışıldıyor.

Soğanlı Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Mağazası, hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kapılarını ihtiyaç sahiplerine açarak, iyiliği büyütmeye ve bayram sevincini herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor.