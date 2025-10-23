Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 'Daha yaşanabilir, daha güvenilir bir Bursa' hedefiyle 'İmar Yönetmeliği Revizyon Çalışması' gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmaya, ilçe belediye temsilcileri, odalar ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. İki gün sürecek olan toplantıda, kent ve çevre sorunları, yangın tehdidi ve su krizi gibi birçok konu ele alınıyor.

İklim krizi ve su konusunun çok hassas ve önemli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Nazlı Yazgan, 'Su kullanımı, enerji sistemleri konusunu önemsiyoruz. Yeni yapacağımız çalışmaların daha çevreci olmasına özen göstermeliyiz. Hem görsel, hem çevre kirliliği hem de inşaat anlamında dikkatli olmalıyız. Atıkların kontrolü ve inşaatların güvenliği de önemli. İki gün boyunca sürecek olan çalıştayımızın verimli geçmesini diliyorum' dedi.