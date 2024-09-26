Bursa'da düşen eğitim uçağı biri öğretmen iki pilota mezar oldu. Özel bir uçuş okuluna ait iki kişilik eğitim uçağının düşme nedenini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilen kaza kırım ekibi araştırıyor.BURSA (İGFA) - 23 Eylül Pazartesi sabahı saat 08,10 sıralarında Bursa'da Yenişehir Havalimanı’nın apron kısmına düşen eğitim uçağında 61 yaşındaki öğretmen pilot Ünal Aster ve 43 yaşındaki öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, havalimanı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, eğitim uçağının piste indikten sonra bir süre ilerleyip tekrar havalandığı ve aniden yan döndüğü görüldü. Uçağın sol kanadının, acil iniş çalışması sırasında piste çarptığı ve takla attığı belirtildi.

İLK İHTİMAL ‘STALL’

Yetkililer tarafından gelen ilk değerlendirmeye göre ;kaza anında Aster'in, uçağı uygun bir irtifada rölantiye alıp, kontrolünü öğrencisine verdiği belirtilirken “Stall (Perdövites) sonucu kazanın meydana gelme ihtimali yüksek. Her uçağın dizaynına göre havada tutunma sürati vardır. Eğer uçak hızı bu süratin altına düşerse, uçağın kanadında oluşan kaldırma kuvveti, uçağın ağırlığını kaldıramaz ve Stall meydana gelir. Düşmenin nedenin bu olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz” diye konuştular.

MESLEKTAŞLARI TEKNİK HATA OLABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Öğretmen pilot Ünal Aster’in, 32 yıldır uçtuğuna dikkat çeken meslektaşları ise kazanın pilotaj hatası nedeniyle değil, teknik bir sorundan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekiyor

ÖZEL EKİP BURSA’DA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel bir kaza kırım ekibi ilçeye gelip, eğitim uçağının enkazında incelemelerde bulundu.

Kaza bölgesinden uçağa ait bir çok parça delil olarak toplanırken, havaalanının durumu, kaza gününe ait hava durumu raporları ve kule, pilot ses kayıtları da incelendi. Özel ekip, iki günlük incelemenin ardından ilçeden ayrıldı. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin hazırlayacağı rapor sonrası ortaya çıkacak.