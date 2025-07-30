Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesindeki orman yangınının enerjisinin söndüğünü ve söndürme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu; soğutma için 7/24 mesai sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesi sınırları içinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Yapılan açıklamada, yangının enerjisinin söndüğü ve söndürme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Bölgedeki faaliyetlerin artık soğutma odaklı olduğu ifade edilirken, ekiplerin 7/24 esasına göre soğutma ve tedbir amaçlı çalışmalara devam ettiği duyuruldu.

???? Harmancık ilçemiz sınırları içerisinde meydana gelen üzücü orman yangınının enerjisi sönümlenmiştir.Bölgede söndürme çalışmaları başarıya ulaşmış olup; süren faaliyet soğutma amaçlıdır.Ekiplerimiz, soğutma çalışmalarına destek ve tedbir amacıyla 7/24 esasına göre bölgedeki… pic.twitter.com/otrx864IFV— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 29, 2025