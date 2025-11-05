Bursa Nilüfer Belediyesi ve Yarına Şans Ver Derneği (YASAV) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Halkevi Kedi Konağı' projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) -Nilüfer Belediyesi Halk Evi arkasında konumlanan bu özel alan, sokak kedilerinin güvenli, sıcak ve hijyenik koşullarda yaşayabilmeleri için tasarlandı.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Dış Sunum Hizmetleri Sorumlusu Ercan Şahin, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıcı, YASAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve gönüllüler katıldı.

'BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ'

Şahin, 'Bugün burada, sokak canlılarımız için anlamlı bir adımı hep birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. YASAV ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca bir kedi konağı değil; iyilik ve dayanışma kültürünün büyüyen bir yansımasıdır.

Bu projeyi bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzde, aynı duyarlılıkla hayata geçirmeyi planladığımız daha büyük hedefler var. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

'BİR KEDİ KONAĞIYLA BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ'

YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren ise konuşmasında, projeye uzanan süreci ve toplumsal dayanışmanın önemini anlattı. Başkan Eren, 'Küçük bir fikirle yola çıktık; sokak canlarımız için bir kedi evi yapmak istiyorduk. Nilüfer Belediyesi ile kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde bugün kapsamlı ve çağdaş bir Kedi Konağı'nı şehrimize kazandırıyoruz.

Bu proje yalnızca sokak kedilerimize yuva sağlamak değil; sevginin, merhametin ve toplumsal sorumluluğun şehir genelinde çoğalması adına da önemli bir adımdır. Bugün Kedi Konağı ile başladık; yarın başka projelerle yolumuza devam edeceğiz.

Nilüfer Belediyesi'ne ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum, birlikte yarınlara daha çok şans vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN

'Halk Evi Kedi Konağı', yalnızca bir barınma alanı değil; toplumda hayvan sevgisini ve dayanışmayı güçlendirecek önemli sosyal bir proje olarak hizmet verecek.

YASAV ve Nilüfer Belediyesi, kedi konaklarının kentin farklı bölgelerine yayılması hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.