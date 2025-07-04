Bursa'nın 11 ilçesinde, 1,2 milyonu aşkın abonesini kesintisiz ve güvenli doğal gazla buluşturan Aksa Bursa Doğalgaz, üçüncü taraf kuruluşların gerçekleştirdiği kazılar neticesinde şebeke unsurlarına verilmiş olabilecek muhtemel hasarların tespit edilebilmesi amacıyla yılda en az iki kez gerçekleştirdiği tarama çalışmalarının ilk etabını tamamladı.BURSA (İGFA) - Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, “Risk oluşumuna kati suretle engel olarak gaz arzını prosedürler çerçevesinde büyük bir hassasiyetle sağlıyoruz. Önceliğimiz Bursalı vatandaşlarımızın doğal gaz konforunu daima güvenli ve kesintisiz bir şekilde yaşaması. 7 bin 564 kilometrelik doğal gaz dağıtım şebekemizde kaçak taraması faaliyetlerimizi başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

RİSKLERE ASLA GEÇİT VERMİYORUZ

Doğal gaz şebekesini düzenli olarak kontrol ettiklerini ifade eden Adıbelli, “Uzman ekiplerimiz altı aydan kısa periyotlarda OMD (Optical Methane Detector) tip kaçak arama cihazıyla donatılmış araçlarla, bu araçların ulaşamadığı bölgelerde ise el tipi hassas dedektörler ile kontrolleri gerçekleştiriyor. Amacımız, kaçakları hızla tespit ederek riskleri bertaraf edip kesintisiz ve güvenli gaz arzını sürdürmek. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her zaman en öncelikli konu. Bu bilinçle hareket ederek tüm çalışmalarımızı yasal prosedürler çerçevesinde ve büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Yılın ikinci yarısında da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

DOĞAL GAZ HATTI BULUNAN BÖLGELERDE İZİNSİZ KAZI YASAK

Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapılmasının ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Adıbelli, sözlerine şöyle devam etti: “Resmi kurumlar, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından yapılması planlanan tüm kazı çalışmalarında, başta can ve mal güvenliğinin korunması, aynı zamanda olası hasarların önlenmesi için Aksa Bursa Doğalgaz’a mutlaka bilgi verilmesi gerekiyor. Su, elektrik ve internet altyapısı başta olmak üzere; bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi, çocuk parkı yapımı gibi faaliyetler öncesinde bilgi verilmesi önemli. Tüm vatandaşlarımıza sık sık hatırlattığımız üzere yapılması planlanan tüm kazı faaliyetlerinin başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi adına Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olmalı. Altyapı çalışmalarının doğal gaz hattına hasar verilmeden yürütülebilmesi için öncesinde 444 11 33 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezimize bilgi verilmeli. Öte yandan vatandaşlarımız herhangi bir kazı çalışmasına dair şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa, 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil hattımızı arayabilirler.”