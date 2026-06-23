Bursa'da görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları için uğurlama töreni gerçekleştirildi. Yargı mensuplarına hizmetleri dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

BURSA (İGFA) - Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun ev sahipliğinde, Bursa'da görev yerleri değişen Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Kurum Müdürü Gürsel Beliye, Kurum 2. Müdürü Mehmet Şen, kurum idarecileri ve çok sayıda personel katıldı.

Programda, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreterliği'ne atanan Sercan Kocabey, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Gökhan Aydoğan, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı görevinden Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Alpercan Türkel için veda töreni düzenlenirken, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı görevinden Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Alpay Sarısoy da programda yer aldı.

Törende yapılan konuşmalarda, görev süreleri boyunca bölgeye ve adalet teşkilatına sundukları hizmetlerden dolayı başsavcı ve savcılara teşekkür edildi. Katılımcılar, yeni görev yerlerine atanan yargı mensuplarına başarı dileklerini ileterek, görevlerinde üstün başarılar temennisinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı programda, tayini çıkan başsavcı ve savcılara kurum adına çeşitli hediyeler takdim edildi. Uğurlama programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.