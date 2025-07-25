Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Bursa Sanatla Yeşeriyor’ etkinlikleri kapsamında hazırladığı Gezici Sanat Atölyesi, merkeze uzak ilçelerdeki çocukların atölye çalışmalarına katılmasını sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bursa Sanatla Yeşeriyor’ etkinlikleri kapsamında yola çıkan Gezici Sanat Atölyesi, 17 ilçede çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

7-18 Temmuz tarihleri arasında İznik'in Çiçekli, Kaynarca ve Orhaniye, İnegöl'ün Şipali, Çitli ve Hamzabey mahallelerini ziyaret eden atölye, yüzlerce çocuğu sanatın renkli dünyasıyla buluşturdu. Eğitmenler eşliğinde ressam Wassily Kandinsky ile tanışan çocuklar, Kandinsky'nin farklı sanat akımlarında verdiği eserlerden, kullandığı renk ve temalardan ilham alarak kendi resimlerini yaptı.

Keyifli bir gün geçiren çocuklar hem el becerilerini geliştirdi hem de birlikte üretmenin, hayal kurmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik sonunda, çocuklara özel olarak hazırlanmış resim defterleri hediye edildi.