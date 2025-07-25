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Gazinin cenaze namazı, bugün Osmangazi’deki Altıkurnalar Camii’nde Cuma namazını takiben kılındı. Hamitler Gazi Mezarlığı’nda düzenlenen askeri törenle defnedilen Özen'in cenaze törenine Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İl Müdür Yardımcısı ve psikososyal destek ekipleri katıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Özen, Altıkurnalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Gazi Mezarlığı’nda askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Koğukçınar Mahallesi’nde ikamet eden Kore Gazisi Mehmet Özen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

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