Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Girişimcilik Haftası İl Programı, gençlerde üretkenlik ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Bursa Erkek Lisesi ev sahipliğinde kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü düşünen, sorgulayan ve sorumluluk alan bireyler yetiştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirildi.

17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen program; açılış töreni, girişimcilik temalı zirve oturumları, atölye çalışmaları ve firma stantları gibi zengin bir içerikle öğrencileri bir araya getirdi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Bursa İl Millî Eğitim Müdürü, girişimciliğin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda topluma fayda üreten bir sorumluluk alanı olduğunu belirtti.

Müdür, Bursa'nın tarihî bir üretim merkezi olduğuna dikkat çekerek, 'Sadece tüketen değil, tasarlayan; sadece takip eden değil, yön veren bir gençliğe ihtiyacımız var. Bursa'nın üretim geleneği ile gençlerimizin hayallerini buluşturduğumuzda bir medeniyet tasavvuru inşa etmiş oluruz' dedi.

Gençlerin teknoloji temalı alanlardaki potansiyeline vurgu yapılan etkinlikte, geçen yıl il genelindeki teknoloji yarışmalarına 10 binden fazla lise öğrencisinin katıldığı hatırlatıldı.

İl programı kapsamında okul temelli bir girişimcilik kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin problem çözme becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

İki gün sürecek olan Girişimcilik Haftası faaliyetleri, çeşitli kültürel etkinliklerin ardından düzenlenecek konser programı ve çekilecek hatıra fotoğrafı ile sona erecek.