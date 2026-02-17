Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması amacıyla düzenlenen İl Yürütme Kurulu Toplantısı'nın sekizincisi gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Vali Vekili Kadir Sertel Otcu başkanlığında düzenlenen toplantı; Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Bursa İl MEM İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede, 20 Haziran 2018 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı.

Toplantı, Yasemin Zeynep Ergişi'nin sunumu ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut'un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından İl MEM İSGB Koordinatörü Hüseyin Somer, yürütülen faaliyetlere ilişkin kurul üyelerini bilgilendirdi.

Gündem maddeleri kapsamında, Ekim 2025 tarihinde yapılan bir önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçları değerlendirildi. Programın devamında; okul güvenliği, trafik önlemleri, bağımlılıkla mücadele ve dezavantajlı öğrencilerin korunması konularında paydaş kurumların Bursa genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar aktarıldı.

Gelecek döneme ilişkin stratejilerin belirlendiği ve kurumlar arası eş güdümün vurgulandığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.