Milli Eğitim Bakanlığı, izinsiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yeni bir genelge yayımladı. Kurulacak izleme ve koordinasyon komisyonları, ruhsat almadan faaliyet gösteren kurumları denetleyecek ve gerekli yaptırımları uygulayacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nca yayımlanan genelge doğrultusunda farklı adlar altında izinsiz eğitim hizmeti veren işletmelere yönelik denetimler artırılacak, kamu idarelerinin ortak çalışmalarıyla yapılan tespitler sonucu izinsiz olduğu belirlenen yerlerin faaliyetleri durdurulacak.

Türkiye'de eğitim ve öğretimin devlet gözetim ve denetimi altında yürütülmesini sağlamak amacıyla izinsiz eğitim faaliyetleriyle mücadeleyi güçlendiriyor.

3 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan yeni genelge ile yetkili makamlardan izin almadan eğitim veren kurumlar için kapsamlı bir denetim sistemi devreye alındı.

Yeni düzenlemeye göre; mülki idare amirlerince görevlendirilen millî eğitim müdürlüğü, belediyeler, defterdarlık, SGK il müdürlüğü, il özel idaresi, emniyet ve diğer ilgili kurum yetkililerinden oluşan izleme ve koordinasyon komisyonları oluşturulacak. Bu komisyonlar, eğitim merkezi, koçluk merkezi, etüt merkezi, öğrenci apartı, yurt dışı eğitim danışmanlığı, kitap kafe gibi adlar altında faaliyet gösteren yerleri denetleyecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre denetimlerde; verilen eğitim hizmetinin niteliği, kullanılan materyaller, hizmet alan ve sunan kişiler, ilanlar ve faaliyet içerikleri incelenecek. İzinsiz eğitim faaliyetleri tespit edildiğinde, mevzuat uyarınca idari para cezası uygulanacak ve faaliyetlere derhal son verilecek.

Ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili idareler, faaliyetlerin eğitim veya öğrenci barınma hizmeti kapsamında olup olmadığını millî eğitim müdürlüklerinden teyit edecek. Ruhsata aykırı faaliyet tespit edilirse yerler kapatılacak ve ruhsat iptal edilecek.

Genelge ile ayrıca belediye zabıtaları ve kolluk güçlerinin iş yerlerinin ruhsat durumlarını kontrol etmesi ve gerektiğinde yetkili makamlara bilgi vermesi de zorunlu kılındı. Komisyonlar, ilgili tüm kamu idarelerinin eş zamanlı çalışmasıyla illegal yapı ve oluşumların önüne geçmeyi hedefliyor.

MEB yetkilileri, bu uygulamayla izinsiz eğitim faaliyetlerinin önlenmesi, kayıt dışı yapıların tespiti ve çocukların güvenli bir eğitim ortamına yönlendirilmesinin amaçlandığını vurguladı.