Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü'nce Mudanya Altıntaş Kızılay Kampı'nda düzenlenen etkinlikte Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ile katılımcı protokol, gençlerin bayram sevincine ortak oldu.BURSA (İGFA) - 19 Mayıs 1919’un 106. yıl dönümünde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mudanya'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki Kızılay Gençlik ve Sağlık Kampı’nda büyük coşkuyla kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Müdürü Faruk Uysal, Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ve yönetim kurulu üyeleri katılarak çocukların bayram neşesini paylaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sahnelenen geleneksel Kılıç Kalkan gösterisi, Türk tarihinin köklü mirasını gençlere yansıttı.

Atölyeler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. Seramik atölyesinde çamura şekil veren gençler, ebru sanatında renklerle buluşurken, okçulukta hedef vurdu, bileklik yapımında el emeği ürünler ortaya koydu. Sokak oyunları da etkinliğe neşe kattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü, emeği geçen kurumlara ve gönüllülere teşekkür ederken, 19 Mayıs ruhunun ilelebet yaşatılmasını temenni etti.