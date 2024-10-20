Türk sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 3.Gemlik Film Festivali’nin açılışı yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Film Festivali ile üçüncü buluşma yaşandı. Festivalin açılış konuşmasını Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren yaptı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in açılış konuşmasıyla, Cemil Meriç Kültür Merkez’inde gerçekleşen açılış törenine; jüri başkanı Serdar Akar, jüri üyeleri Deniz Çakır, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Algül, il meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, meslek grupları ve Gemlikliler katıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren; kültür, sanat ve sinemanın önemine vurgu yaptı.

“Gemlik’in vizyonunu daha da yukarı taşıyan, değerli Gemlikli oyuncumuz Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz 3. Gemlik Film Festivali’nde bizlerle olan tüm kıymetli sanatçılarımıza ve Gemlikli sinemaseverlere gönülden teşekkür ediyorum" diyen Başkan Deviren, "Asıl hedefimiz, önümüzdeki yıllarda festivalimizi uluslararası düzeyde bir organizasyon haline getirmek. Şimdiden gelecek festivallerimize herkesi davet ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere açtığı yolda, sinemanın önemini kavrayarak emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Atatürk’ün dediği gibi, 'Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz" diye konuştu.

Festival kapsamında ilk gün; Ceren Şahan, Hakan Haksun, Gültekin Bayır ve Arda Erdikmen’den oluşan ön jürinin üç farklı kategoride belirlediği toplam 20 finalist kısa filmin ve Türk sinemasının kült filmlerinden “Çiçek Abbas” filminin gösterimi yapıldı.