19 ilçede çalışmalarını ara vermeden sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) hayata geçirdiği kalıcı yatırımlarla içme suyu sorunlarını çözmeye devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu’nun turizm merkezlerinden biri olan Boztepe’de içme suyu çalışmalarına devam eden OSKİ, halk arasında arka yol olarak bilinen Nizamettin ve Orhaniye Mahallerinin yıllardır süren içme suyu çalışmalarını tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması sonucunda yıllardır içme suyu ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan sağlayan mahalle sakinlerinin temiz ve kaliteli içme suyuna kavuşmuş oldu.

3 BİN 600 METRE İÇME SUYU HATTI YAPILDI

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile çalışmalara başlayan ve kısa sürede bu çalışmayı tamamlayan OSKİ ekipleri, Orhaniye ve Nizamettin Mahalleleri için 3 bin 600 metre içme hattı döşedi. Yapılan çalışma ile mahalle sakinlerinin yıllardır süren temiz ve kesintisiz içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederek, “ Yıllardır beklediğimiz bir çalışmayı Büyükşehir tamamladı. İçme suyu ihtiyacımızı kendi depolarımızdan karşılıyorduk. Yapılan bu çalışma ile bir zorluğu daha atlatmış olduk. Bu hizmeti için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekiplere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.