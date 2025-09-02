Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmak ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla “Formatör Öğretmenler Buluşması” düzenledi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından modelin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek, öğretmen katkılarını paylaşmak ve eğitim süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla “Formatör Öğretmenler Buluşması” gerçekleştirildi.

01 Eylül 2025 tarihinde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa, Bursa genelindeki 362 okulda görev yapan 381 formatör öğretmenin yanı sıra, TYMM izleme-değerlendirme ve kitap komisyonlarında görev alan öğretmenlerin katılımıyla yaklaşık 550 eğitimci iştirak etti.

Programda konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenlerin eğitim sisteminin temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Geleceğe yön verecek nesiller, öğretmenlerimizin inancı ve gayretiyle şekillenecek. Yeni eğitim modelinin başarısı, öğretmenlerin sahiplenmesiyle mümkündür” dedi.

Alireisoğlu, konuşmasında iki temel mesaja dikkat çekti: İlki “inanmak”, ikincisi ise “çalışmak.” Karşılaşılan sorunların çözüm odaklı yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini belirten Alireisoğlu, öğretmenlerden gelen geri bildirimlerin bakanlık tarafından dikkatle değerlendirildiğini ve sistemin her yıl aşamalı olarak iyileştirileceğini ifade etti. Bu sürecin hem bir fırsat hem de ulusal bir görev olduğunu vurguladı.

Program süresince, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin temel ilkeleri, sahadaki yansımaları ve öğretmenlerin uygulamaya yönelik geri bildirimleri paylaşıldı.

Formatör öğretmenlerin rehberliğinde yürütülecek olan uygulamaların kalitesini artırmak ve il genelinde bir eşgüdüm sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu buluşma, eğitim camiası tarafından büyük ilgiyle karşılandı.