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Mezuniyet töreninde, kursiyerlere emek ve başarılarını temsil eden sertifikaları takdim edilirken, alkışlarla sona eren gece, genç tiyatrocuların sahnedeki coşkusunu unutulmaz kıldı.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, sanatçılar, tiyatroseverler ve kursiyerlerin ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği performansta, genç oyuncular sergiledikleri yetkin oyunculukla büyük alkış topladı.

Sezai Yılmaz, Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Belgin Bilgin, Arzu Temel, Salih Cem Şener, Kerim Çağrı Zora, Acan Ağır Aksoy ve Hale Altunel’den eğitim alan gençler, mezuniyetlerini Bertolt Brecht’in “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyunuyla taçlandırdı.