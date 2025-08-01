Bursa'da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda görme engelliler için oluşturulan hissedilebilir sarı çizgileri işgal edenlere ceza yağdırdı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde pek çok sokak ve caddesini engelsiz hale getiren Osmangazi Belediyesi, görme engelliler için oluşturulan hissedilebilir sarı çizgileri ve kaldırımları işgal edenlere karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleritarafından ilçe genelinde yapılan denetimlerde, ürünlerini kaldırımlara taşırarak yayaların ve görme engelli bireylerin geçişini engelleyen işletmelere ceza yağdırıldı.

Son olarak Kayıhan ve Nalbantoğlu Mahallesi’nde denetim yapan ekipler, engelli rampalarını ve hissedilebilir hassas sarı çizgilerin üzerini kapatan işletmelerin her birine Kabahatler Kanunu kapsamında bin 406 lira cezai işlem uyguladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da bu yollarda geçişe engel olacak şekilde araç, motosiklet park edilmemesi, masa, sandalye konulmaması konusunda uyarıldı. Belediyenin bu uygulaması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirirken, vatandaşların ve engelli bireylerin huzurlu ve güvenli bir şekilde cadde ve sokaklarda dolaşması için çalışmalar yapıyor.