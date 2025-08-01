Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde çıkan anız ve orman yangınına itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiğini duyurdu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları destek ekiplerle devam ederken, bölge halkından söndürme faaliyetlerine katılan ekiplere ve araçlara öncelik tanınması istendi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde anız ve orman yangını çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve kontrol altına alma çalışmalarının destek ekiplerle sürdürüldüğünü bildirdi.

Belediye, yangın söndürme çalışmalarının sorunsuz ilerlemesi için bölge halkından, söndürme faaliyetlerine katılan ekiplere ve görevli araçlara öncelik tanınmasını istedi.

Açıklamada, “Çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi için vatandaşlarımızın desteği büyük önem taşıyor” denildi.