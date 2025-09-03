Okulların açılmasına sayılı günler kala Bursa'da Yıldırım Belediyesi de, eğitim kurumlarına yönelik destek çalışmalarını yoğunlaştırdı.BURSA (İGFA) - Okulların açılmasına sayılı günler kala Yıldırım Belediyesi, eğitim kurumlarına yönelik destek çalışmalarına yoğunluk verdi.

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelindeki okulların bahçe ve çevre düzenlemesinden oyun alanlarının saha çizgilerinin çizilmesine, su arıtma sistemlerinin kurulmasından geri dönüşüm toplama ekipmanlarına kadar eksikliklerin tamamlanması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

6 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ

Yıldırım’da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 150’nin üzerinde okulda yaklaşık 125 bin öğrencinin eğitime başlayacağını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hizmete başladığımız ilk günden itibaren çocuklar ve gençlerin öncelikli hizmet guruplarımız arasında yer aldığını vurguluyoruz. Özellikle evlatlarımızın eğitimi ve gelişimi söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Türkiye'nin en modern ve konforlu kütüphanelerini Yıldırım’a kazandırdık. Yaz ve kış spor okullarımız, akademilerimizle yavrularımızın gelişimine katkı sağladık. Sınav dönemlerinde öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Okullar başlamadan 6 binin üzerinde öğrencimize kırtasiye desteği sağladık” dedi.

GÜVENLİ VE KONFORLU EĞİTİM

Öğrencilere olduğu gibi eğitim kurumlarına da her türlü desteği sağladıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Okulların açılmasına sayılı günler kala, ekiplerimizle okullardaki oyun alanlarını düzenliyoruz. Okullarımızda bahçe düzenlemesi yapıyor, oturma gurupları yerleştiriyoruz. Yine Çevre Dostu Plastiksiz şehir Yıldırım hedefimiz doğrultusunda, okullarımıza geri dönüşüm alanında destek sağlıyor, plastik kullanımını azaltmak için okullarımıza su artıma sistemleri kuruyoruz. Çocuklarımızın en güvenli ortamlarda en konforlu eğitimi alabilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” ifadelerini kullandı.