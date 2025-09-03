Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlerin kendi yörelerinde mutlu ve üretken bir yaşam sürmeleri için gerekli adımları atacaklarının müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışı doğrultusunda Tahtakale’deki Dağ Yöresi Yardımlaşma ve Kültür Derneği’ni (DAĞ-DER) ziyaret etti. DAĞ-DER Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin yanı sıra DAĞ-DER Genel Başkanı Derya Başak’ın da hazır bulunduğu toplantıda, bölge halkının beklentileri, Bursa’nın ortak sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, aynı zamanda 21. Dönem DAĞ-DER yönetiminin ilk salı danışığı olma özelliği taşıdı. Programda, DAĞ-DER Kadın Folklor Ekibi’nin ve Zeybek Dans grubu’nun gösterileri de sergilendi. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen gösteriler buluşmaya renk kattı.

Başkan Bozbey, kentin her kesiminin görüş ve önerilerini önemsediklerini vurgulayarak, “Bursa’yı ortak akılla yönetmek en temel anlayışımız. Sivil toplum kuruluşlarımız kentimizin sosyal ve kültürel yapısına büyük katkı sunuyor. Bu katkıyı daha da güçlendirmek için daima onların yanında olacağız. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için birlikte çalışmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

DAĞ-DER Genel Başkan Derya Başak ise Başkan Bozbey’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, derneğin yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri konusunda Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Bozbey, DAĞ-DER yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, Bursa’nın her bölgesine eşit hizmet götürme kararlılığını bir kez daha vurguladı.