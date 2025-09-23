Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Keles’te düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı’nda 2025–2026 eğitim-öğretim yılına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Keles’te yapılan sene başı değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı politikalarının il genelinde başarıyla uygulanmasının önemi vurgulayarak 2025 yılının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Dr. Alireisoğlu, ailelerin eğitime etkin katılımının hem öğrencilerin gelişiminde hem de eğitim sisteminin başarısında kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Eğitimin en önemli paydaşlarından biri olan ailelerin sürece etkin katılımının, Bursa’da eğitimin başarısını artıracak temel unsurlar arasında olduğunu vurguladı.

Bursa’nın eğitimde ön plana çıkan en güçlü yanlarından birinin de Mesleki Eğitim alanı olduğunu belirten Dr. Ahmet Alireisoğlu, bu çerçevede bakanlığımızın Mesleki Eğitime verdiği önemi ve değeri iyi kavradıklarını, il çapında Mesleki Eğitimde Hamilik Projesi kapsamında BTSO başta olmak üzere sivil toplum ve sanayi kuruluşlarıyla meslek liselerimizin entegre çalışmalar içerisinde olduğuna değindi.

Dr. Alireisoğlu, Yeni Maarif Modeli'nin Bursa'da örnek uygulamalarla takip edilip yönetilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu doğrultuda, modelin uygulamaya konulduğu ilk yıl boyunca, 17 farklı dersi temsilen 30'dan fazla akademisyen, program yazarı, ders kitabı yazarı, öğretmen, idareci, formatör, veli ve öğrencinin aynı masada bir araya gelerek modelin sahadaki yansımalarını analiz etme fırsatı buldukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştaylarının gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Modelin sahada başarılı şekilde uygulanmasının, öğrencilerin hem akademik hem de mesleki gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Öğrencilerin okullarda daha huzurlu, dikkat odaklı ve bilinçli bir öğrenme süreci yaşamaları amacıyla "Zilsiz Eğitim" uygulamasını il genelinde yaygınlaştırdıklarına dikkat çeken Dr. Alireisoğlu; İl Millî Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı kılavuz çerçevesinde okullarımızda yapılan sene başı öğretmenler kurulunda Zilsiz Eğitime Geçiş sürecinin değerlendirildiğini ve Bursa genelinde toplam 237 okulda, zilsiz eğitim modeline geçildiğini dile getirdi. Ayrıca bu uygulamaya öncülük eden okul yöneticilerini ve paydaşları tebrik etti.

Dr. Alireisoğlu, toplantının sonunda eğitimde iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, “Bakanlığımızın politikalarını sahada başarılı bir şekilde uygulamak için hep birlikte çalışacağız. Ailelerimizin de bu sürecin bir parçası olması, eğitimde başarı ve mutluluğu artıracaktır. Aile Yılı vesilesiyle her bir öğrencimizin yanında aileleriyle birlikte daha güçlü bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu'nun Eski İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'ya plaket takdimiyle toplantı sona erdi.