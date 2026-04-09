BURSA (İGFA) - Öğretmenlerin uygulama becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen program; MEB Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Mustafa Kandırmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, akademisyenler ve çok sayıda eğitimcinin katılımıyla yapıldı. Tanıtım programında, ilkokuldan liseye kadar birçok branşta hazırlanan 15 farklı atölye çalışmasının startı verildi.

'EĞİTİMDE SÜREKLİ BİR İNŞA SÜRECİNDEYİZ'

Programda konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sürekli bir inşa süreci olduğunu belirtti. Yelkenci, öğretmenlerin sahadaki deneyimlerini not etmelerinin önemine değinerek, 'Öğretmenimiz eğitimle veya yöntemle ilgili bir şey keşfettiği anda bunu platforma iletebilir. Bu yolla doğal bir süreçte milli pedagoji zemini oluşabilir, geleceğe böyle bir miras bırakabiliriz' dedi.

Programın beceri örgüsü temelli yapısına dikkat çeken Yelkenci, yapay zeka tartışmalarına da değinerek, 'Matematik dersinde algoritmik düşünme ve veri analizi becerilerini geliştiren bir çocuk, aslında farkında olmadan yapay zekanın hücrelerine kadar işlendiği bir eğitim alıyor. Bizim modelimizde didaktik yaklaşımlar değil, çocuğun kendi kendini inşa ettiği bir süreç var. Öğretmen ise burada baskı kurmayan bir 'mücerred kılavuz' rolündedir.' dedi.

'EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM SAHAYA YANSIYOR'

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, kürsüdeki konuşmasında projenin sadece bir program değişikliği olmadığını, yöntem ve uygulamaların birlikte geliştiği bir bakış açısı dönüşümü olduğunu vurguladı. Çokgezer, 'Akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimizin rehberliğinde yürütülecek bu atölyelerin, öğretmenlerimizin sınıf içi uygulamalarına somut katkılar sunacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Tanıtım programı kapsamında düzenlenen ilk oturumlarda, alanında uzman akademisyenler öğretmenlerle bir araya geldi. Programda; Prof. Dr. İlker Cırık (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Prof. Dr. Esma Genç (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Adnan Taşgın (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Serap Erdoğan (Anadolu Üniversitesi), uygulamalı içeriklerle sürece destek verdi. Tanıtım konuşmaları sonrasında protokol üyeleri, farklı üniversitelerden gelen uzman akademisyenlerin yönetimindeki atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program, katılımcılarla gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken; öğretmenlerin mesleki gelişimlerine odaklanan eğitim ve uygulama atölyeleri belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.