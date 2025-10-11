Bursa Kent Konseyi tarafından Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen programda, kız çocuklarının eğitim, eşitlik ve güvenli bir geleceğe erişimi konusuna dikkat çekildi.

BURSA (İGFA) - 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.



Geleceğin güçlü bireyleri için çalışmalar sürüyor

Çocuk Meclisi üyeleri, hazırladıkları 'Geleceğe ışık tutan kızlar' sunumuyla hayallerini, kararlılıklarını ve umutlarını dile getirdi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, kız çocuklarının eğitimine ve gelişimine destek vermenin, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Kız çocuklarının eğitim, kültür ve sosyal yaşamda eşit fırsatlara sahip olması için farkındalık oluşturan etkinliklerin yıl boyunca süreceğini açıklayan Aksoy, geleceğin güçlü bireylerinin yetişmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtildi. Toplantıda, kız çocuklarının kendine güvenen, üretken ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için atılabilecek adımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Çocuk Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan resim sergisi de katılımcılardan büyük ilgi gördü.