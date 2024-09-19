Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğrudan temin alım ilanlarını www.bursa.bel.tr adresinden yayınlayarak teklif vermek isteyen tüm tedarikçilerin ilgili teklif formuna ve teknik şartnameye kolaylıkla ulaşabilmesini sağlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın katılımcılık ve şeffaflık anlayışıyla yönetilmesine büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğrudan temin alımlarına isteyen herkesin rahatlıkla katılabilmesi için yeni bir hizmeti daha devreye aldı. İlanlar, www.bursa.bel.tr adresinde bulunan İnteraktif kısmından ‘Doğrudan Temin İlanları’ sekmesinde yayınlanırken, teklif vermek isteyen tüm tedarikçiler web sitesinden ilgili teklif formuna ve teknik şartnamesine ulaşabiliyor.

Alım ile ilgili teklif vermek isteyen tedarikçiler web sitesindeki fiyat teklifini doldurarak teklif verme tarihi ve saatine kadar mail yoluyla gönderebiliyor. İlan ile ilgili iletişim için ilgili satın alma memurlarına telefon ve mail yoluyla ulaşılabilir.

Kaynak: igf