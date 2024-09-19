Bursa'nın Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir çözüm bekleyen ulaşım sorunları nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi sakinleri uzun süredir toplu ulaşım problemi yaşamaya devam ediyor. Bursa Şehir Hastanesinin hemen yanında bulunan ve Bursa’nın gelişmekte olan mahallelerinden biri olan Doğanköy Mahallesi’nde toplu taşıma araçlarının yetersizliği sebebiyle çevre sakinleri mağduriyet yaşıyor.

Özellikle okulların açılması ile birlikte büyüyen ve yeniden gündeme gelen Doğanköy Mahallesi’nin toplu ulaşım sorunu, öğrenci ve çalışanların büyük mağduriyetler yaşamasına sebep oluyor. Toplu taşıma yetersizliği, Doğanköy sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinleri, bölgenin ulaşım sorunun bir an önce giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.