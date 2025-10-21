Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet'in 102'nci yılını spor, müzik ve yürüyüşlerin olduğu bir dizi etkinlikle kutlayacak. Koşuyla başlayacak bayram heyecanı, 29 Ekim akşamı geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ve Edis konseriyle taçlanacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü, hafta boyu sürecek bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 22 Ekim'de Cumhuriyet Koşusu ile başlayacak olan etkinlikler, 29 Ekim akşamı on binlerin katılımıyla düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ve ünlü sanatçı Edis'in sahne alacağı muhteşem bir konserle zirveye ulaşacak.

GENÇLER CUMHURİYET İÇİN KOŞACAK

Cumhuriyet coşkusu, 22 Ekim Çarşamba günü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenecek Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu ile başlayacak. Farklı yaş gruplarından kız ve erkek sporcular, bayram heyecanını ve mücadele ruhunu pistte yaşayacak.

ATATÜRK POSTERLERİ DAĞITILACAK

Nilüfer Belediyesi, bu bayramda da geleneği bozmayarak binlerce Atatürk posterini vatandaşlarla buluşturacak. Ulu Önder'in posterleri, 23, 24, 25 ve 27 Ekim tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü ve Nazım Hikmet Kültürevi'nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Cumhuriyet Bayramı'nın asıl coşkusu 29 Ekim'de yaşanacak. Gün, Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreni ile başlayacak.

Bunun yanı sıra Nilüfer Kent Konseyi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. Bisiklet tutkunları, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Altınşehir Mahallesi'ne uzanacak güzergahta pedal çevirerek Cumhuriyet sevincini kentin dört bir yanına taşıyacak.

GECE EDİS'LE ZİRVE YAPACAK

Asıl coşku ise akşam saatlerinde FSM Bulvarı'nda yaşanacak. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü'nde bir araya gelecek binlerce Bursalı, ellerinde bayraklar ve dillerinde marşlarla tek yürek olacak. Gecenin finalinde ise FSM Hastane Alanı, dev bir konsere ev sahipliği yapacak. Ünlü pop yıldızı Edis, en sevilen şarkılarını Cumhuriyet Bayramı için söyleyerek Bursalılara unutulmaz bir bayram gecesi yaşatacak.