Dünyanın en prestijli turizm fuarları arasında yer alan EMITT 2026'da Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte kentin doğal, kültürel ve turistik zenginliklerini uluslararası arenada tanıtacak.

MUĞLA (İGFA) - Turizm sektörünün çeyrek asrı aşkın süredir ilham veren buluşma noktalarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 2026 yılında da dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getirecek. Yaklaşık 30 bin sektör temsilcisini ağırlayan fuar, yeni destinasyonların tanıtılmasına ve uluslararası iş birliklerinin kurulmasına olanak sağlıyor.

Bu yıl EMITT 2026'da, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yer alacak. 656 katılımcı, 109 ülke ve 23 bin 725 ziyaretçiyle turizm sektörünün en prestijli iş platformları arasında gösterilen fuarda; ülke tanıtım stantlarından destinasyonlara, doğa ve macera turizminden sağlık ve gastronomi turizmine kadar geniş bir yelpazede tanıtımlar gerçekleştirilecek.

MUĞLA İLÇELERİYLE BİRLİKTE TANITILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026 kapsamında ilçe belediyeleriyle birlikte açacağı stantlarda, kentin dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğini ziyaretçilere aktaracak. Sürdürülebilir turizm yaklaşımı, kültürel miras, gastronomi potansiyeli ve alternatif turizm olanakları Muğla standında ön plana çıkarılacak. Fuarda kurulacak temaslarla Muğla'nın uluslararası turizm ağındaki görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

EMITT 2026 kapsamında ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması'nın lansmanı gerçekleştirilecek. Marmaris Ticaret Odası, Muğla Ticaret Odası, GETOB, ilçe belediyeleri ve turizm paydaşlarının iş birliğiyle hayata geçirilen buluşmada, Karya bölgesinin tarihi ve kültürel mirası bütüncül bir turizm anlayışıyla ele alınacak.

Lansmanda; destinasyon markalaşması, sürdürülebilir turizm, dört mevsim turizm vizyonu ve uluslararası iş birliklerine yönelik hedefler sektör temsilcileriyle paylaşılacak.