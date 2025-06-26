Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların oyun, geri dönüşüm bilinci ve dayanışma yoluyla biyo-psiko-sosyal ve kültürel gelişimleri ile stresle başa çıkma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla ‘Esnek Oyun Alanı Projesi’ hayata geçirildi.BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bursa Soroptimist Kulübü Derneği ve Bursa Oyun Hareket Derneği iş birliğiyle çocukların gelişimlerini desteklemek ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla ‘Esnek Oyun Alanı Projesi’ hayata geçirildi.

Yavuz Selim Sosyal Yaşam Merkezi’nde 14 hafta boyunca devam eden projeyle, 4-14 yaş arasındaki çocuklara geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak güvenli oyun alanları oluşturuldu.

Üretim yaparken, istedikleri geri dönüşüm malzemelerini özgürce seçebilen çocuklar, belirli bir tema olmaksızın hayal güçlerine göre tasarım yaptı. Hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşayan çocukların, oyun yoluyla duygusal, sosyal ve fiziksel olarak güçlenmeleri de sağlanmış oldu.

14 haftalık programın ardından projeye katkı sağlayan gönüllü oyun yürütücüsü üniversite öğrencilerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından katılım belgesi takdim edildi.