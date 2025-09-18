Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik güvenli bisiklet sürüş eğitimleri düzenledi. Güvenli sürüş tekniklerini eğlenceli bir şekilde öğrenen çocuklar, spor yapmanın keyfini doyasıya çıkardı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünya kentleriyle eş zamanlı olarak Bursa’da da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Hafta kapsamında Eğitim Vadisi Çocuk Oyun Sokağı’nda 6-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik ‘Güvenli Bisiklet Sürüş Eğitimi’ etkinliği düzenlendi.

Programa yoğun ilgi gösteren çocuklara, temel bisiklet sürüş kuralları, trafik güvenliği ve bisiklet kullanımının faydaları hakkında bilgiler verildi. Empati beceri parkuru, balon gösterisi, voleybol maçı, engelli parkur yarışı gibi aktivitelere katılarak doyasıya eğlenen çocuklar, sürüş tekniklerini de eğlenceli bir şekilde öğrenerek bisiklet sürmenin keyfini çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki programa katılarak çocuklarla birlikte bisiklet sürdü. Ulaşımın herkesin temel hakkı olduğunu belirten Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin de insan odaklı ulaşım anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bursa’da yayalaştırma çabalarının, bisiklet yollarının, güvenli yaya alanlarının ve toplu taşımadaki iyileştirmelerin bu vizyonun somut örnekleri olduğunu ifade eden Yıldız, “Güvenli bisiklet sürüş eğitimi ile kentimizde bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bisiklet sağlıklı yaşamı ve temiz çevreyi destekleyen ulaşım aracıdır. Etkinlik sayesinde bisiklet kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hep birlikte öğreniyoruz. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve meyve ikram edildi.

Atatürk Caddesi’nin araç trafiğine kapatılıp bisiklet ve yaya ulaşımına açılacağı ‘Çocukların Heykeli’ adlı etkinlik ise 21 Eylül Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden renkli etkinliklerle, çocuklar araba seslerinden uzak eğlenceli bir gün geçirecek.