Bursa’da hava ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, mobil ekipler aracılığıyla gerçekleştirdiği çevresel gürültü ölçümlerini de yaz aylarında sıklaştırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir kent haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre oluşturulması için de sorumluluk almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hava kirliliği parametrelerinin ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturan Büyükşehir Belediyesi, mobil ekiplerle de 14 ilçede çevresel gürültü ölçümlerini sürdürüyor.

Sıcak havaların etkisiyle pencerelerin açık tutulması sonucu evlerin daha fazla gürültüye maruz kaldığı yaz aylarında denetimlerini sıklaştıran uzman teknik ekipler, gelen şikayetler üzerine son olarak Kestel ilçesindeki üç ayrı noktada çevresel gürültü ölçümü yaptı.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2006/16 sayılı genelgesi ile çevresel gürültünün ölçüm, denetim, izleme, izin ve idari yaptırımı konusunda yetkilendirilen Büyükşehir Belediyesi, sanayi, işyeri ve eğlence kaynaklı gürültü şikayetlerini de değerlendiriyor. Ekipler, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde denetimlerini yıl boyunca sürdürüyor.