Bursa Osmangazi Belediyesi, iş arayan vatandaşlarla iş verenleri bir araya getirdiği istihdam buluşmaları ile çok sayıda vatandaşı iş sahibi yapmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İŞKUR’un yıl boyunca yaptığı ortaklaşa gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarında çok sayıda vatandaş iş sahibi oluyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Altıparmak’taki hizmet binasında bir yenisi gerçekleşen istihdam buluşmasına iş arayan vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Tesca Diniz firmasının pres, montaj ve dikiş operatörü personel ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilen istihdam buluşmasına 127 kişi başvuru yaptı. İş veren ile iş arayan vatandaşlar arasında gün boyu gerçekleşen görüşmelerde 50 kişi iş sahibi oldu.

“İstihdam buluşmaları çok güzel bir hizmet”

Düzenlenen istihdam buluşmaları sayesinde iş sahibi olduklarını ifade eden vatandaşlar, “İstihdam buluşmaları iş arayan vatandaşlar için çok önemli bir hizmet. Firma firma gezmek zorunda kalmadan, burada firma yetkilileriyle görüşmeler yaparak aradığımız kriterlerde iş bulabiliyoruz. Yüzlerce vatandaşın iş bulmasına vesile olan bu hizmeti sunduğu için Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

“Personel bulma sürecimiz hızlandı”

İstihdam buluşmalarının personel arayan firmalar için de çok faydalı olduğunu belirten Tesca Diniz İnsan Kaynakları Personeli Cansu Doğuş Çarkıngöz, “Bu buluşmalar sayesinde biz hızlı bir şekilde personel ihtiyacımızı karşılarken, iş arayanlar da iş sahibi olmuş oldu. Bu görüşmeler hem iş arayanlar hem de iş verenler için avantajlı” şeklinde konuştu.