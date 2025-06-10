Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Umurbey Cennet Künkü tatlısının coğrafi işaret tescili için çalışmalara başladı; bölgenin mutfak kültürüne değer katacak.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretici kadınların coğrafi işaretli ürünlerini desteklemeyi sürdürüyor. Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Umurbey Kadın Girişimi Ekonomik Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği’nin ürettiği geleneksel “Cennet Künkü” tatlısı için coğrafi işaret tescili ön çalışmaları başlatıldı.

Bursa’nın mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Umurbey Cennet Künkü’nün, ilin 35 coğrafi işaretli ürün listesine eklenmesi hedefleniyor.

Saha araştırması ve literatür taramasının ardından dernek başkanı ve üyelerine tescil süreci hakkında bilgi verildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin eşsiz lezzetlerini tescil ederek hem yerel kültürü korumayı hem de üretici kadınların ekonomik gücünü artırmayı amaçlıyor.