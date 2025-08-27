Bursa'da görüntü kirliliğine yol açan trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları bir tuval gibi kullanıp sanat eserine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi ressamları, yaptıkları resimlerle cadde ve sokaklara değer katıyor.BURSA (İGFA) -Bursa’nın yeniden yeşille anılan, estetik bir kent olması amacıyla yoğun çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılarla her geçen gün farklı uygulamalara imza atıyor.

Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları sanatla buluşturuyor.

Dayanıklı özel boyalar kullanan ekipler, Kültürpark’ın kuzey duvarları ile Demirtaşpaşa Kavşağı’nın ardından Azerbaycan Parkı, Balat Otoyol Köprülü Kavşağı, Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi ve Yahşibey Mahallesi’nde çeşitli alanları da özenle renklendirdi.