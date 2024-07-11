Bursa’da yıllardan beri gelen kaldırım bakımsızlığı vatandaşların gözüne çarparken, araçların da kaldırımların yanından geçerken yaşadığı zorluklar dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Birçok mahalleden ve sokaktan bu konu hakkında şikayet gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar kaldırım bakımsızlığına dikkat çekerken, artık kaldırımda yürümekte zorlandıklarını ifade ediyorlar.

Özellikle çocuk sahibi olan vatandaşlar, kaldırımda yürürken bebek arabaları ile zorluk yaşıyor ve bu kaldırım sorununun yıllardan beri devam ettiğini ifade ediyorlar.

“BURSA’YA ENKAZ BIRAKILDI”

Yol sorunun üstüne kaldırımların da dile getirilmesi Bursa vatandaşı tarafından gündem olurken bitmek bilmeyen birçok soruna çözüm bekleyen bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Bursa’ya bir enkaz bırakıldı. Kaldırım bakımsızlığı da bunlardan bir tanesi. Yayalar olarak yol kenarlarında yürürken zorluk çekiyoruz. Bakımların ve restorasyonların kesinlikle yapılması gerekiyor, görmezden gelinmemeli.”