Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği haftalık denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'da 23-29 Aralık 2024 tarihleri arasında elektronik, sabit, seyir halinde yapılan trafik denetimlerinde bin 858'i Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden olmak üzere toplamda 9 bin 833 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden  "Önceliğimiz can güvenliğimiz" mesajıyla yapılan açıklamada, Trafik Denetlem Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları detaylı olarak yer aldı.

Kaynak: igf