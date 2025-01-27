Bursa Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Bursa Belediyeler Arası Voleybol Turnuvası’nın ilk gününde Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0’lık net bir skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Bursa’daki belediyeler arasında, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması amacıyla düzenlenen “Bursa Belediyeler Arası Voleybol Turnuvası” başladı. Bursa Belediyeler Birliği organizasyonunda Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen turnuvaya, 13 belediye takımı katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde Nilüfer Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Belediye çalışanlarından oluşan takımların mücadelesinde, Nilüfer Belediyesi, rakibini 3-0 yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

5 gün boyunca sürecek turnuvada takımlar, şampiyonluğa ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın final maçları 31 Ocak Cuma günü oynanacak.