Bursa Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında vatandaşların bayramı huzur ve güven ortamında geçirmesi için yapılan trafik denetimlerini paylaştı. Denetimlerde toplam 3 bin 897 araç ve sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı trafik idari para cezası uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerin aralıksız devam ediyor.

9 günlük tatilin ilk günden bayramın üçüncü gününe kadar yapılan denetimlerde tespit edilen başlıca ihlaller ve ceza sayılarını paylaştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, denetimlerde toplam 3 bin 158 araç ve sürücüye işlem yapılırken, Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddelerinden 739 sürücüye daha ceza uygulandı.

Toplamda 3 bin 897 araç ve sürücüye trafik idari para cezası kesildiği belirtildi.

İşte o denetimlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce raporlanan öne çıkan ihlaller şöyle:

758 araç/sürücüye hız ihlalinden,

107 araç/sürücüye sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan/kullandırmaktan,

33 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

30 araç/sürücüye drift, modifiye ve abartı egzozdan,

469 araç/sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan,

196 araç/sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

95 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,

904 araç/sürücüye yasak parktan,

224 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,

339 araç/sürücüye trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymamaktan,

3 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasını ihlalden ceza kesildi.