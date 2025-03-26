Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin davetine icabet edip onlarla birlikte sahur yaptı. BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi’nde okuyan mühendis adaylarıyla sahurda bir araya geldi.

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan akşamlarında da iftar ve teravih buluşmaları ile ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek sahur bereketini paylaştı.

Öğrencilerle birlikte menemen hazırlayan ve sahuru birlikte yapan Başkan Oktay Yılmaz, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı. Bu bereketi vatandaşlarımız ile sık sık bir araya gelerek paylaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif bizim dini vecibemizin çok ötesinde hemşehrilerimizle sosyal ve kültürel anlamda bir araya geldiğimiz duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız kırgınlıkları ortadan kaldırdığımız, iyi hasletlerimizi çok yüksek seviyeye çıkarttığımız mübarek bir ayımız. Genç kardeşlerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yılmaz’ın ziyareti sebebiyle memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler Yılmaz’a, kendilerine olan ilgisi ve verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.