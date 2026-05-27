Yol yapım ve bakım çalışmaları ile şehirde yaşayan vatandaşların yol konforu artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu noktada gerçekleştireceği çalışmalar için ihaleler gerçekleştirecek. Bu kapsamda 'Körfez ve Derince İlçelerinde Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirilmesi Yapım İşi' için 2 Haziran Salı günü ihale düzenlenecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Şube Müdürlüğü'nün Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda düzenleyeceği ihale 2 Haziran Salı günü saat 14.00'de gerçekleşecek.

Tekliflerin sadece elektronik ortam EKAP üzerinden alınacağı yol bakım ve onarım işleri, 10 gün içerisinde gerçekleşecek yer tesliminden sonra 360 takvim gününde tamamlanacak.

İhale kapsamında 8 bin 600 metreküp yarma kazısı ve 6 bin 100 metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek.

Ayrıca bin 700 metreküp beton yol tamiratı yapılırken, yol üstyapısı kapsamında 17 bin ton plent-miks temel (PMT), 2 bin ton binder tabakası serimi ve 10 bin 720 ton asfalt yama çalışması uygulanacak. Çevre düzenlemeleri kapsamında ise 49 bin 900 metrekare parke döşemesi ile 27 bin metre bordür imalatı yapılacak.