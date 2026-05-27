Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle kırsal mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarında yapılan yenilemelerle hem sürüş konforu yükseliyor hem de yollar daha dayanıklı hale geliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ulaşıma nefes aldıracak projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki yollarda da genişletme ve iyileştirme işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesinde Akçaova grup yolunun 7,5 kilometrelik bölümü baştan sona yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. Toplam uzunluğu 19,5 kilometre olan güzergâhta, Goncaaydın ile Deliveli arasındaki 2,8 kilometrelik bölümde terasman çalışmaları tamamlanarak asfaltlama aşamasına geçildi.

YAZ SEZONUNDA ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, asfalt serimi için en uygun dönem olan yaz aylarını değerlendirerek çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Kefken-Akçabeyli yolunda eski beton zemin sökülerek asfalt hazırlıkları yapılıyor. Akçakese-Boşnaklar yolunda 2 bin 500 metrelik alanda binder asfalt serimi tamamlandı. Yaz boyunca ilçedeki farklı grup ve köy yollarında asfalt yama ve yenileme çalışmaları devam edecek.

Akçaova yolunda asfaltın yanı sıra altyapı ve güvenlik düzenlemeleri de yapıldı. Yağmur suyunun tahliyesi için V kanal imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca yol çizgileri çekildi ve trafik tabelaları yerleştirildi. Bu çalışmalarla sürüş güvenliği artırılırken yolun kullanım ömrü de uzatıldı.

KIRSAL ULAŞIMDA BÜYÜK KOLAYLIK

Goncaaydın ile Deliveli arasındaki yolun tamamlanmasıyla birlikte, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ulaşım önemli ölçüde kolaylaşacak. Kırsal mahallelere erişim hızlanırken, Şile-Ağva hattı bağlantısı da daha güvenli ve konforlu hale gelecek.