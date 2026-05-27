İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete aldığı Kent Lokantaları, ekonomik ve sağlıklı menüleriyle önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Kent genelinde altı şubede hizmet veren lokantalarda 4 çeşit yemekten oluşan menüler sunulurken Karşıyaka Yamanlar Şubesi'nde uygulanan 25 liralık özel fiyat tarifesi özellikle dar gelirli yurttaşların bütçesine destek oluyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim sürecindeki vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirilmesine öncülük ettiği Kent Lokantaları, dar gelirlilere nefes aldırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen uygulama kapsamında dört çeşit yemekten oluşan menüler kent genelinde 50 liradan vatandaşlara sunulurken, Karşıyaka Yamanlar Şubesi'nde uygulanan 25 liralık fiyat özellikle dar gelirli yurttaşların bütçesine destek oluyor.

BİR MİLYON PORSİYON HEDEFİNE YAKLAŞILDI

Konak (Kemeraltı), Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka (Yamanlar), Menemen ve Aliağa olmak üzere altı farklı noktada hizmet veren Kent Lokantaları, hijyenik, güvenilir, lezzetli ve ekonomik yemek seçenekleriyle yoğun ilgi görüyor. Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık 900 bin porsiyon yemek satışına ulaşan uygulama, bir milyon porsiyon hedefine de yaklaşmış durumda.

Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantaları'nda hizmet hafta içi her gün saat 11.30'da başlıyor. Yemekler merkez mutfakta hazırlanırken, üretim süreci gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminden geçiriliyor. Ayrıca 'askıda yemek' uygulaması sayesinde dayanışma kültürü desteklenerek paylaşma ve sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlanıyor.

Yamanlar Kent Lokantası'ndan yararlanan yurttaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.