Çevresel ve toplumsal faydayı üretim süreçlerine entegre eden Eti Bakır, sürdürülebilirliğin gelecek nesillere aktarılabilmesi için başlattığı 'Çevre Müfettişleri' projesiyle bu yıl 8 ilde 5.130 öğrenciye ulaşacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Cengiz Holding'in grup şirketi Eti Bakır tarafından 2021 yılında başlatılan 'Çevre Müfettişleri' projesi, sürdürülebilir gelecek için eğitimlere bu yıl da devam ediyor.

Çevre bilinci, geri dönüşüm, doğanın korunması gibi 11 başlıktan oluşan eğitimlerle faaliyet gösterdiği 9 işletmesinde toplam 5.130 öğrenciye ulaşmayı amaçlayan Eti Bakır, öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaya devam edecek.

Sürdürülebilir bir geleceğin, çevre bilinci yüksek nesillerle mümkün olacağına dikkat çeken Eti Bakır Çevre Direktörü Yusuf Topçu, 'Öğrencilerin çevre bilincini daha yüksek seviyeye çıkarmak için üstlendiğimiz sorumluluğu bu yıl da devam ettiriyoruz. Bizim bu projedeki temel amacımız çevre bilincine sahip genç nesiller yetiştirmek. Çevre Müfettişleri projesini bu anlayışla başlattık ve her yıl daha fazla öğrenciye ulaşarak etkimizi büyütüyoruz. Doğayı korumaya teşvik eden eğitimlerimizde, çöp ve atık farkını, sıfır atık ve geri dönüşümün farklarını anlatıyoruz. Çevre mühendisleri arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle beraber sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam ederken gelecek kuşakların daha yaşanılabilir bir dünya hedefine katkıda bulunmalarını hedefliyoruz. Geçmiş yıllarla birlikte değerlendirildiğinde, proje kapsamında ulaşılan toplam öğrenci sayısı 12 bini aşacak. Bu rakamlara ulaşmış olmak, bizleri çok mutlu ve motive ediyor' diye konuştu.

ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ PROJESİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Çevre Müfettişleri projesi ile 2021 yılından günümüze kadar 164 okulda toplam 7.164 öğrenciye sürdürülebilirlik eğitimleri veren Eti Bakır, bu yıl da 5.130 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Adıyaman, Cerattepe ve Murgul tesisleriyle Artvin, Elazığ, İzmir, Kastamonu, Siirt, Samsun ve Mardin'de öğrencilerle buluşan Eti Bakır'ın çevre mühendisleri, erken yaşta çevre bilincinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Adıyaman'da 6 okulda 335, Cerattepe ve Murgul tesisleriyle Artvin'de 8 okulda 853, İzmir'de 11 okulda 1000, Kastamonu'da 6 okulda 400 ve Siirt'te 3 okulda 550 öğrenciye ulaşan Eti Bakır; geri dönüşüm, çevre, enerji tasarrufu ve sıfır atık gibi konularla öğrencileri bilinçlendirerek, bu bilinci gelecek nesillere aktarıyor.